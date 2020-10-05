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Общество

Фотовыставка «Учителя в Великой Отечественной войне» открылась в Псковской области

Фотовыставка «Учителя в Великой Отечественной войне» открылась в Псковской области в День учителя. Фото: Молодежный парламент при ПОСД

В Псковской области открылась фотовыставка «Учителя в Великой Отечественной войне». Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщает Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. 

Выставка приурочена к Дню учителя и посвящена подвигу педагогов в Великой Отечественной войне. В экспозиции представлены фотографии педагогов, которые ушли на войну. Некоторые из них сражались на фронте, другие продолжали работать в тылу, обучая подрастающее поколение.

«В год памяти и славы мы не имеем права забывать подвиг наших учителей во время Великой Отечественной войны. Многим из них пришлось встать на защиту своей Родины и воевать наравне с солдатами. Некоторым пришлось остаться в тылу, чтобы воспитать и обучить детей. Именно об учителях-героях и их подвигах наша фотовыставка. На выставочных макетах есть имена и псковских учителей и преподавателей, которые тоже прошли войну и отмечены наградами»,- рассказала о выставке Председатель Молодежного парламента Юлия Лысова.

Сегодня, 5 октября, фотовыставка открылась в 11 образовательных учреждениях региона. Среди них школы Пскова, Великих Лук, Палкинского, Печорского, Островского районов. Кроме того, к проекту присоединился и Псковский государственный университет. 

Выставка, организована Молодежным парламентом при ПОСД в рамках Международного проекта «Большая История» и продлится с 5 по 10 октября 2020 года.

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