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Общество

Оградить теплотрассу забором на улице Инженерной в Пскове предложил Денис Иванов

Теплотрасса на улице Инженерной в Пскове портит внешний облик микрорайона, заявил депутат Псковской городской Думы Денис Иванов в эфире проекта ПАИ-live 5 октября. Депутат отметил, что возле теплотрассы можно было бы установить красивый забор.

«Теплотрасса имеет промышленный вид. Ограждение визуально бы облегчило эту часть города. Сейчас это выглядит депрессивно», - отметил Денис Иванов.

Кроме того, депутат городской Думы рассказал, что в благоустройстве нуждается и территория возле речки Милевка и почему работы на Инженерной – Индустриальной в Пскове не завершились в срок

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