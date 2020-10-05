Оградить теплотрассу забором на улице Инженерной в Пскове предложил Денис Иванов

22:18, 05 октября 2020, ПАИ

Теплотрасса на улице Инженерной в Пскове портит внешний облик микрорайона, заявил депутат Псковской городской Думы Денис Иванов в эфире проекта ПАИ-live 5 октября. Депутат отметил, что возле теплотрассы можно было бы установить красивый забор.

«Теплотрасса имеет промышленный вид. Ограждение визуально бы облегчило эту часть города. Сейчас это выглядит депрессивно», - отметил Денис Иванов.

Кроме того, депутат городской Думы рассказал, что в благоустройстве нуждается и территория возле речки Милевка и почему работы на Инженерной – Индустриальной в Пскове не завершились в срок.