0
02:25
Михаил Ведерников рассказал подробности о госпитализации школьников в Великих Луках
01:59
Ещё 50 человек заразились коронавирусом в Псковской области
23:37
Первый день оказался достаточно боевым - главврач новой инфекционной больницы рассказала о работе учреждения
18:57
Ведомственные награды вручили 29 педработникам Пскова
18:16
Мы баловались с микрофоном - Ирина Потапова рассказала, как попала на «7 Небо»
17:52
Сентябрь 2020 года в России стал самым теплым за всю историю
17:28
Пскович Виталий Дидыч победил в номинации «Общественник года» премии уличной культуры «КАРДО»
Еще новости
Общество

Ещё 50 человек заразились коронавирусом в Псковской области

5 769 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 50 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровело 4 133 пациента (за сутки – 18). Умерло 66 инфицированных человек. Всего специалисты провели 105 783 (за сутки – 763) теста на коронавирус.

«5 октября кривая заболевших COVID-19 медленно направилась вниз. Число выздоровевших выросло. Но, баланс очень зыбкий. Берегите своё здоровье!» – написал губернатор. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
4133 человека вылечились от коронавируса в Псковской области Ещё 50 человек заразились коронавирусом в Псковской области Первый день оказался достаточно боевым - главврач новой инфекционной больницы рассказала о работе учреждения Более 70% россиян не готовы привиться от коронавируса Более 230 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса COVID-19 выявлен у сотрудников комитета по здравоохранению Псковской области 4115 человек вылечились от коронавируса в Псковской области Еще 58 человек заболели коронавирусом в Псковской области Из-за коронавируса Россия может повторно закрыть границы Количество заболевших коронавирусом в России выросло на 10,8 тысячи человек
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Михаил Ведерников рассказал подробности о госпитализации школьников в Великих Луках
06 октября 2020
Михаил Ведерников рассказал подробности о госпитализации школьников в Великих Луках
Ещё 50 человек заразились коронавирусом в Псковской области
06 октября 2020
Ещё 50 человек заразились коронавирусом в Псковской области
Первый день оказался достаточно боевым - главврач новой инфекционной больницы рассказала о работе учреждения
05 октября 2020
Первый день оказался достаточно боевым - главврач новой инфекционной больницы рассказала о работе учреждения
Ведомственные награды вручили 29 педработникам Пскова
05 октября 2020
Ведомственные награды вручили 29 педработникам Пскова
Сентябрь 2020 года в России стал самым теплым за всю историю
05 октября 2020
Сентябрь 2020 года в России стал самым теплым за всю историю
Пскович Виталий Дидыч победил в номинации «Общественник года» премии уличной культуры «КАРДО»
05 октября 2020
Пскович Виталий Дидыч победил в номинации «Общественник года» премии уличной культуры «КАРДО»
Родители великолукских школьников высказывают версии случившегося
05 октября 2020
Родители великолукских школьников высказывают версии случившегося
Вера Емельянова: Здоровью госпитализированных в Великих Луках детей ничего не угрожает
05 октября 2020
Вера Емельянова: Здоровью госпитализированных в Великих Луках детей ничего не угрожает

Идет загрузка...