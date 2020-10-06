Ещё 50 человек заразились коронавирусом в Псковской области

01:59, 06 октября 2020, ПАИ

5 769 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 50 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровело 4 133 пациента (за сутки – 18). Умерло 66 инфицированных человек. Всего специалисты провели 105 783 (за сутки – 763) теста на коронавирус.

«5 октября кривая заболевших COVID-19 медленно направилась вниз. Число выздоровевших выросло. Но, баланс очень зыбкий. Берегите своё здоровье!» – написал губернатор.