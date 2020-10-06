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Общество

Из-за пандемии у 4,6 млн россиян снизились заработные платы

Заработные платы снизились у 4,6 млн россиян. Это связано с пандемией коронавируса, пишет газета «Известия».

Во втором квартале 2020 года у 4,6 млн работающих россиян снизились доходы. В частности, 2,4 млн человек брали отпуск без сохранения зарплаты, а 1,23 млн человек работали неполный день, 948 тысяч находились в простое.

С сокращением столкнулись 6,2% от общей численности рабочей силы, что является максимальным значением с 2013 года и на 22% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По данным Росстата, в апреле-июне 2020 года количество безработных оценивалось в 4,47 млн человек, то есть 6% рабочей силы. Таким образом в разгар пандемии неполная занятость превысила официальную безработицу.

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