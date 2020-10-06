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Общество

Специалист назвал возможную причину загрязнения воды на Камчатке

Возможную причину загрязнения воды на Камчатке назвал специалист. Об этом рассказал председатель организации «Зелёный патруль» Андрей Нагибин, пишет газета «Известия».

По словам специалиста, загрязнений повлекло за собой гибель морских жителей. Это могло произойти из-за разгерметизации ёмкостей затонувших судов.

Он отметил, что в Авачинской бухте находятся брошенные суда, среди которых есть как рыбацкие, так и оставшиеся от военно-морской базы. Эксперт допустил, что причиной гибели морских обитателей стало токсичное вещество, которое после разрушения корпуса корабля попало в воду.

«Металлолома там скопилось очень много, порядка 150 судов. Железо заржавело и прохудилось. Не исключено, что где-то начали течь баки. Вопрос о том, что нужно заняться подъемом этих затопленных судов, поднимался неоднократно. Это несёт в себе большую экологическую опасность», — отметил Андрей Нагибин.

Также специалист предположил, что загрязнение воды может быть связано с расконсервацией расположенного неподалеку полигона «Козельский», на котором хранятся пестициды.

«Он был создан у подножия вулкана Козельский в 70-х годах. Там складывали химию, используемые в сельском хозяйстве пестициды. В 2010 году часть химикатов была вывезена в Новосибирск, на этом меры рекультивации закончились. В этом регионе повышенная сейсмическая активность. Если в какой-то момент тряхнуло, яды могли попасть в океан», — добавил он.

Версии специалистов, по словам главы региона Владимира Солодова, проверят представители Роспотребнадзора и других надзорных и контрольных органов во время посещения полигонов, расположенных рядом с местом катастрофы.

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