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Общество

Люди с определенными мутациями в генах не могут заразиться COVID-19

Коронавирусом не могут заразиться люди с определенными мутациями в генах. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, пишет ТАСС.

Переболевшие сезонными ОРВИ также могут иметь иммунитет к коронавирусной инфекции. 

«Ученые выяснили, что полиморфизмы (мутации) в гене, кодирующем белок ACE2, который коронавирус использует для проникновения в клетки дыхательных путей, могут облегчить или затруднить проникновение вируса в клетки. Таким образом, выявления генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех счастливчиков, кто защищен своими генами», - говорится в ведомстве.

Реакция на COVID-19 также может зависеть от различий в лейкоцитарных генах HLA (главного комплекса гистосовместимости). Кроме того, коронавирус может вызвать обострение хронических заболеваний, которые впоследствии могут привести к инвалидности.

В Псковской области коронавирусом заразились еще 50 человек. Общее количество выздоровевших достигло 4 133.

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