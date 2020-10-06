Люди с определенными мутациями в генах не могут заразиться COVID-19
Коронавирусом не могут заразиться люди с определенными мутациями в генах. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, пишет ТАСС.
Переболевшие сезонными ОРВИ также могут иметь иммунитет к коронавирусной инфекции.
«Ученые выяснили, что полиморфизмы (мутации) в гене, кодирующем белок ACE2, который коронавирус использует для проникновения в клетки дыхательных путей, могут облегчить или затруднить проникновение вируса в клетки. Таким образом, выявления генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех счастливчиков, кто защищен своими генами», - говорится в ведомстве.
Реакция на COVID-19 также может зависеть от различий в лейкоцитарных генах HLA (главного комплекса гистосовместимости). Кроме того, коронавирус может вызвать обострение хронических заболеваний, которые впоследствии могут привести к инвалидности.
В Псковской области коронавирусом заразились еще 50 человек. Общее количество выздоровевших достигло 4 133.