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Общество

Сотрудник псковского УФСИН завоевал серебро на чемпионате России по боевому самбо

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

Сотрудник СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области завоевал серебро на чемпионате Федерации боевого самбо России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Чемпионат проходил в Твери. В соревнованиях приняло участие 157 участников из разных уголков страны. Команду Псковской области представлял, в том числе, младший инспектор дежурной службы СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области Евгений Никитенков.

Сотрудник УФСИН провел три боя со спортсменами из Тверской области и Дагестана, в двух из которых одержал победу. По итогам боев Евгений Никитенков стал серебряным призером по профессиональному боевому самбо в весовой категории до 57 килограммов.

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