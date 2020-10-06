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Общество

Условный срок и штраф получил невельчанин за удар ножом в лицо знакомому

22-летний невельчанин получил условный срок и штраф за причинение тяжкого вреда знакомому. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

Суд установил, что 15 марта 2020 года около 22:00 в доме № 1 в переулке Войкова в Невеле поссорились двое знакомых. В ходе ссоры молодой невельчанин ударил ножом в лицо 32-летнего мужчину. В результате мужчина получил шрам.

Судебно-медицинская экспертиза заключила, что данное телесное повреждение является неизгладимым и оценивается как повлекшее легкий вред здоровью.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Обвиняемый также выплатит штраф в размере более 250 тысяч рублей за причинение морального вреда. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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