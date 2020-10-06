По факту происшествия с 15-летней девочкой в веревочном парке Пскова возбуждено уголовное дело

09:52, 06 октября 2020, ПАИ

По факту происшествия с 15-летней девочкой в веревочном парке Пскова возбуждено уголовное дело, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ по факту получения несовершеннолетней псковичкой тяжких телесных повреждений при посещении ею без сопровождения родителей веревочного парка «Раздолье» на Ленинградском шоссе, 5а.

3 октября при прохождении одного из маршрутов веревочного парка, расположенного на высоте девяти метров над землей, девочка потеряла равновесие и упала на землю. Страховочных приспособлений на ней не было. В результате псковичка получила черепно-мозговую травму, переломы и ушибы.

Санкция статьи 238 части 2 пункта «в» предусматривает наказание в отношении виновного лица в виде заключения до 6 лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.