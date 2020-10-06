Проезд отремонтируют на улице Алтаева в Пскове до 15 октября

10:20, 06 октября 2020, ПАИ

В Пскове на улице Алтаева, 8-22 и вдоль дома на улице Инженерной, 76 ведется ремонт межквартального проезда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На объекте уже установили бордюрный камень и произвели подсыпку щебнем. По просьбам жителей округа № 15 в некоторых местах понизили бордюрный камень.

В рамках контракта в этом году будет разработана проектно-сметная документация по вопросу полной замены освещения у детского клуба единоборств и отремонтирован подъезд к нему. В скором времени на территории клуба установят воркаут-площадку.

«Наконец, мы дождались важного события в нашем микрорайоне. На протяжении 30 лет эту дорогу ни разу не ремонтировали капитально, только была подсыпка щебнем. Сейчас мы все радуемся, что и до нас очередь дошла. Надеемся, что дорога станет хорошей и удобной для жителей города, так как она стратегически важная, через нее псковичи проходят к социальным объектам: поликлинике, детскому саду. Кроме того, район у нас спальный, много пожилых граждан. Теперь им не нужно будет обходить ямы и преодолевать преграды, чтобы добраться до дома. Будем надеяться, что в скором времени наш округ преобразится», – поблагодарила властей города жительница дома № 8 на улице Алтаева Александра Котова.

Завершить работы планируется до 15 октября.