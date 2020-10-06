Погрануправление приглашает на службу псковичей от 18 до 35 лет

10:17, 06 октября 2020, ПАИ

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области ведет набор граждан на военную службу по контракту, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Сотрудником пограничных органов федеральной службы безопасности может стать гражданин России, не имеющий гражданства иностранного государства. Предпочтение отдается физически развитым гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 35 лет с хорошим здоровьем и образованием не ниже среднего (полного) общего.

Военнослужащим предоставляются: денежное довольствие от 35 тысяч рублей с увеличением в зависимости от выслуги лет, классной квалификации и результатов выполнения своих должностных обязанностей; ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 до 45 суток; бесплатное медицинское обеспечение; страхование жизни и здоровья; предоставление права на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях ФСБ России; обеспечение вещевым довольствием; предоставление права участия в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих; наступление права пенсионного обеспечения при общей выслуге 20 лет.

Изъявившим желание поступить на военную службу по контракту и внести личный вклад в обеспечение пограничной безопасности нашей страны необходимо обращаться по следующим адресам либо номерам телефонов:

Псков, улица Инженерная, 113; 8 (8112) 69-81-21, 69-82-28;

Псковская область, Гдов, улица Ленинградская, 9; 8 (81131) 2-13-31;

Псковская область, Печоры, улица Приозерная, 1; 8 (81148) 2-17-95;

Псковская область, Пыталово, деревня Шелино; 8 (81147) 2-17-49;

Псковская область, Себеж, переулок Почтовый, 4е; 8 (81140) 3-58-15, 2-29-30, 2-27-97;

Псковская область, Невель, улица Ленкоммуны, 28б; 8 (81151) 2-14-62.