Первый авиарейс из Минеральных Вод приземлится в Пскове 6 октября

10:10, 06 октября 2020, ПАИ

Первый авиарейс из Минеральных Вод приземлится в Пскове в 16:15 6 октября, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Полеты будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и пятницам – на 50-кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200. Время в пути составит примерно 2 часа 50 минут. Перевозками займется компания «РусЛайн».

Расписание (время местное):

Рейс Маршрут Дни вылета Вылет Прилет Период выполнения 7R-969 Псков – Минеральные Воды ВТ, ПТ 12:25 15:15 06.10.20-26.03.21 7R-970 Минеральные Воды – Псков ВТ, ПТ 16:00 19:05 06.10.20-26.03.21

Продажа билетов уже открыта. Билеты доступны во всех авиакассах, а также на сайте www.rusline.aero.

Справочная информация по телефону 8 800 5555 800 (звонок по России бесплатный).

С 20 июня компания «Азимут» возобновила авиаперевозки в Москву и Сочи. С 23 июня авиарейсы связали Псков с Калининградом и Анапой. Перевозчиком на этих направлениях также выступает авиакомпания «РусЛайн». С 18 августа из Пскова начались полеты в Симферополь. С 26 августа по направлению Псков — Калининград добавились рейсы авиакомпании «СКОЛ».