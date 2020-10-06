Первый авиарейс из Минеральных Вод приземлится в Пскове 6 октября
Первый авиарейс из Минеральных Вод приземлится в Пскове в 16:15 6 октября, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Полеты будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и пятницам – на 50-кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200. Время в пути составит примерно 2 часа 50 минут. Перевозками займется компания «РусЛайн».
Расписание (время местное):
|
Рейс
|
Маршрут
|
Дни вылета
|
Вылет
|
Прилет
|
Период выполнения
|
7R-969
|
Псков – Минеральные Воды
|
ВТ, ПТ
|
12:25
|
15:15
|
06.10.20-26.03.21
|
7R-970
|
Минеральные Воды – Псков
|
ВТ, ПТ
|
16:00
|
19:05
|
06.10.20-26.03.21
Продажа билетов уже открыта. Билеты доступны во всех авиакассах, а также на сайте www.rusline.aero.
Справочная информация по телефону 8 800 5555 800 (звонок по России бесплатный).
С 20 июня компания «Азимут» возобновила авиаперевозки в Москву и Сочи. С 23 июня авиарейсы связали Псков с Калининградом и Анапой. Перевозчиком на этих направлениях также выступает авиакомпания «РусЛайн». С 18 августа из Пскова начались полеты в Симферополь. С 26 августа по направлению Псков — Калининград добавились рейсы авиакомпании «СКОЛ».