Специализированный зал для самбо открылся в Великих Луках

10:12, 06 октября 2020, ПАИ

5 октября в Великих Луках в лицее № 10 прошел двойной праздник: в День учителя чествовали педагогов, а также в рамках всероссийского проекта «Самбо в школу» открыли зал единоборств. С этими событиями школьников и коллектив учебного заведения поздравил выпускник лицея – депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского реготделения партии «Единая Россия».

Поздравляя педагогов с профессиональным праздником, Александр Козловский подчеркнул, что сегодня трудно переоценить значение личности учителя в жизни каждого человека. По его словам, именно от педагога и наставника, его профессиональных и человеческих качеств во многом зависит развитие ребенка, становление его личности. Благодаря профессионализму, преданности выбранному делу и любви к детям из стен лицея в жизнь выходят образованные и талантливые люди, уверен он.

Александр Козловский поблагодарил педагогов за труд, мудрость и терпение, пожелав им крепкого здоровья, благополучия, энергии и вдохновения в работе. Затем он вручил благодарственные письма директору и учителям лицея.

Подарком для учеников и учителей лицея стало открытие зала самбо в рамках Всероссийского образовательного проекта «Самбо в школу». Как отметил директор лицея Игорь Буйко, новый борцовский ковер стал исполнением мечты ребят. Теперь они смогут заниматься спортом в комфортных условиях. Александр Козловский, вспоминая школьные годы в лицее, рассказал ребятам, что раньше не было специальных ковров, тренировались на обычных матах.

«Теперь у вас есть возможность тренироваться на профессиональном ковре. Такие ковры мы передаем в разные школы нашего региона. Желаю вам реализовать себя через занятие самбо. Ведь спорт не только укрепляет физическое здоровье, но и воспитывает характер и силу духа, учит ставить и достигать цели. Все это в конечном счете позволяет добиться успеха в жизни», - подчеркнул депутат Госдумы и пожелал школьникам спортивных достижений.

С открытием зала самбо ребят также поздравили генеральный директор Клуба спортивных единоборств «Отечество — Псковская область», региональный координатор Всероссийского образовательного проекта «Самбо в школу» Владимир Владимиров, официальный посол Всероссийского проекта «Самбо в школу» Павел Иванов. Владимир Владимиров рассказал, что среди учеников лицея № 10 есть успешные спортсмены. Артем Филиппов накануне завоевал золото первенства Федерации боевого самбо России по профессиональному боевому самбо. А с появлением нового ковра побед у школьников станет еще больше.

Всего в Псковской области до конца этого года планируется 34 зала самбо оборудовать борцовскими коврами. Проект «Самбо в школу» реализуется клубом спортивных единоборств «Отечество — Псковская область» при поддержке губернатора Михаила Ведерникова и регионального отделения партии «Единая Россия».