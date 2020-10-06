В Пскове задержан эстонский шпион (ВИДЕО)
6 октября Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Смоленске и Пскове задержаны военнослужащий Вооруженных сил России и его брат из Эстонии, сообщает пресс-служба Центра общественных связей ФСБ России.
Задержанные выдавали эстонским спецслужбам информацию, содержащую государственную тайну.
По данным ФСБ, в отношении военнослужащего и его родственника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России («Государственная измена»), и судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Подробности выясняются.