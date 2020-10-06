0
10:41
Всех великолукских школьников перевели из реанимации в палаты
07:24
Ещё один великолукский школьник попал в больницу
02:25
Михаил Ведерников рассказал подробности о госпитализации школьников в Великих Луках
21:13
Пожар на улице Юбилейной в Пскове потушили сотрудники МЧС
16:46
Родители великолукских школьников высказывают версии случившегося
15:32
Марина Гаращенко опровергла слухи о срочной выписке детей из больницы в Великих Луках
14:07
Водитель Audi пострадал в ДТП в Гдовском районе
Еще новости
Происшествия

В Пскове задержан эстонский шпион (ВИДЕО)

6 октября Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Смоленске и Пскове задержаны военнослужащий Вооруженных сил России и его брат из Эстонии, сообщает пресс-служба Центра общественных связей ФСБ России.

Задержанные выдавали эстонским спецслужбам информацию, содержащую государственную тайну.

По данным ФСБ, в отношении военнослужащего и его родственника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России («Государственная измена»), и судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подробности выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Всех великолукских школьников перевели из реанимации в палаты
06 октября 2020
Всех великолукских школьников перевели из реанимации в палаты
Ещё один великолукский школьник попал в больницу
06 октября 2020
Ещё один великолукский школьник попал в больницу
Михаил Ведерников рассказал подробности о госпитализации школьников в Великих Луках
06 октября 2020
Михаил Ведерников рассказал подробности о госпитализации школьников в Великих Луках
Пожар на улице Юбилейной в Пскове потушили сотрудники МЧС
05 октября 2020
Пожар на улице Юбилейной в Пскове потушили сотрудники МЧС
Родители великолукских школьников высказывают версии случившегося
05 октября 2020
Родители великолукских школьников высказывают версии случившегося
Марина Гаращенко опровергла слухи о срочной выписке детей из больницы в Великих Луках
05 октября 2020
Марина Гаращенко опровергла слухи о срочной выписке детей из больницы в Великих Луках
Водитель Audi пострадал в ДТП в Гдовском районе
05 октября 2020
Водитель Audi пострадал в ДТП в Гдовском районе
Трое школьников потеряли сознание во время линейки в школе №7 в Великих Луках
05 октября 2020
Трое школьников потеряли сознание во время линейки в школе №7 в Великих Луках 1

Идет загрузка...