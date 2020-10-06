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Общество

На обязательные работы отправится житель Куньинского района за удар собутыльника топором

Житель Куньинского района получил наказание в виде 180 часов обязательных работ за удар собутыльника обухом топора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Куньинского района.

Конфликт произошел 16 июня в 17:00. В состоянии алкогольного опьянения мужчина ударил молодого человека обухом топора в висок и кулаками в грудь не менее двух раз.

Суд установил, что мужчина умышленно совершил причинение легкого вреда здоровью. Его признали виновным в нарушении пункта «в» части 2 статьи 115 УК РФ и назначили наказание в виде 180 часов обязательных работ. Приговор суда не вступил в законную силу.

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