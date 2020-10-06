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Общество

Двое молодых людей подозреваются в угоне автомобиля в Пыталовском районе

Двое молодых людей подозреваются в угоне автомобиля в Пыталовском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 2 октября в поселке Белорусский Пыталовского района угнали автомобиль ВАЗ-21099. 43-летний владелец машины обратился за помощью в полицию.

Полицейским удалось установить личности подозреваемых в угоне. Ими оказались 16-летний и 25-летний жители Пыталовского района. По имеющимся сведениям, они решили ночью покататься по поселку на чужом автомобиле, а затем вернули его на место стоянки. По данному факту проводится проверка.

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