Любовь Николаева пообещала учесть интересы псковичей при реконструкции Кузбасской Дивизии

12:23, 06 октября 2020, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Любовь Николаева пообещала максимально учесть интересы псковичей при реконструкции Кузбасской Дивизии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Депутат выразила надежду на то, что граждане будут также активно принимать участие в обсуждениях на стадии, когда проект начнет воплощаться. Она пообещала, что интересы всех граждан будут учтены, а мелкие поправки можно вносить уже в ходе реализации проекта.

В настоящее время глава города Елена Полонская и депутат округа № 10 Любовь Николаева проводят встречи с жителями домов, чьи территории попадают под реконструкцию улицы Кузбасской Дивизии.

«Особенно активное участие приняли жители дома по улице Западной, 13. Они обратились с письмом в администрацию, а также в городскую Думу, опасаясь, что при реконструкции улицы Западной будут вырублены те зеленые насаждения, которые сейчас произрастают вдоль реконструируемых улиц. Мы предварительно проконсультировались и с администрацией, и с авторами проекта, убедились в том, что ремонт проезжей части улицы Западной будет проводиться в тех границах, которые есть сейчас, ни одно зеленое насаждение не пострадает», – заверила Любовь Николаева.

Депутат отметила, что у жителей возникают и другие спорные вопросы. Например, жители дома на Западной, 13 не принимают пункт проекта о создании парковочных карманов. В свою очередь власти города пообещали еще раз встретиться с проектировщиками и попробовать убрать этот карман и перенести его ближе к остановке.

Большим плюсом реконструкции, по словам Николаевой, станет автобусное движение по улицам Западной и Кузбасской Дивизии. Остановочный комплекс при этом будет находиться напротив школы. Дети смогут добираться до школы на автобусе, и родителям не нужно будет отвозить их на машинах. Многие не соглашались с односторонним движением на реконструируемом участке. Однако в результате обсуждения люди убедились, что при установке современных светофоров на двух сторонах улицы Западной движение будет упорядоченное, пробок станет меньше.

Первоначальный вариант проекта был спланирован в 2016 году. По неизвестным причинам он не был представлен на обсуждение общественности и только сейчас стал активно обсуждаться на общедомовых собраниях.