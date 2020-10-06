Любовь Николаева пообещала учесть интересы псковичей при реконструкции Кузбасской Дивизии
Депутат Псковской городской Думы Любовь Николаева пообещала максимально учесть интересы псковичей при реконструкции Кузбасской Дивизии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Депутат выразила надежду на то, что граждане будут также активно принимать участие в обсуждениях на стадии, когда проект начнет воплощаться. Она пообещала, что интересы всех граждан будут учтены, а мелкие поправки можно вносить уже в ходе реализации проекта.
В настоящее время глава города Елена Полонская и депутат округа № 10 Любовь Николаева проводят встречи с жителями домов, чьи территории попадают под реконструкцию улицы Кузбасской Дивизии.
«Особенно активное участие приняли жители дома по улице Западной, 13. Они обратились с письмом в администрацию, а также в городскую Думу, опасаясь, что при реконструкции улицы Западной будут вырублены те зеленые насаждения, которые сейчас произрастают вдоль реконструируемых улиц. Мы предварительно проконсультировались и с администрацией, и с авторами проекта, убедились в том, что ремонт проезжей части улицы Западной будет проводиться в тех границах, которые есть сейчас, ни одно зеленое насаждение не пострадает», – заверила Любовь Николаева.
Депутат отметила, что у жителей возникают и другие спорные вопросы. Например, жители дома на Западной, 13 не принимают пункт проекта о создании парковочных карманов. В свою очередь власти города пообещали еще раз встретиться с проектировщиками и попробовать убрать этот карман и перенести его ближе к остановке.
Большим плюсом реконструкции, по словам Николаевой, станет автобусное движение по улицам Западной и Кузбасской Дивизии. Остановочный комплекс при этом будет находиться напротив школы. Дети смогут добираться до школы на автобусе, и родителям не нужно будет отвозить их на машинах. Многие не соглашались с односторонним движением на реконструируемом участке. Однако в результате обсуждения люди убедились, что при установке современных светофоров на двух сторонах улицы Западной движение будет упорядоченное, пробок станет меньше.
Первоначальный вариант проекта был спланирован в 2016 году. По неизвестным причинам он не был представлен на обсуждение общественности и только сейчас стал активно обсуждаться на общедомовых собраниях.