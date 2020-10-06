Два факта нарушения правил охоты выявили в Псковской области

17:35, 06 октября 2020, ПАИ

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В Псковской области в рамках оперативно-профилактической операции «Охота» выявлено два факта нарушения правил охоты и один факт нарушения действующего законодательства в сфере оборота оружия. Нарушителей привлекли к административной ответственности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Всего в ходе операции «Охота» было проверено 124 владельца охотничьего оружия.

Мероприятие было организовано 6 октября с целью выявления и пресечения фактов незаконной охоты, выявления лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения при ношении огнестрельного оружия. В мероприятиях были задействованы сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии и представители комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Кроме того, сотрудники Росгвардии проводили работу по разъяснению федерального законодательства в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия. Также до граждан доводилась информация об административной ответственности за стрельбу в не отведенных для этого местах, ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также за небрежное хранение оружия.