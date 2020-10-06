Найди свое вдохновение: «Мальская долина» приступает к реализации крупного инвестпроекта

12:24, 06 октября 2020, ПАИ



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.



Фото: Андрей Степанов.





























































Гостиница на 60 мест, создание второго спускового склона и новых маршрутов для пеших и велосипедных прогулок, реконструкция зданий и приобретение современного прокатного инвентаря — далеко не полный перечень идей и задумок, которые в ближайшие годы будут реализованы на территории горнолыжного комплекса в Мальской долине.

Природно-ландшафтный парк «Мальская долина» давно стал местом отдыха жителей региона. Летом гостей комплекса ждут прогулки на квадроциклах «По тропам Трувора», пешие и велосипедные маршруты, полет на троллее на высоте 30 метров, путешествие на лодках по Мальскому озеру и прохождение одного из самых больших веревочных парков в России, зимой — катание на санях, «ватрушках», лыжах и сноубордах. В любой сезон к услугам гостей панорамное кафе, где угостят мороженым по собственному рецепту и медовухой из меда и ароматных трав, уютные гостевые домики, беседки с мангалом и жаркая банька. А какая здесь природа — дух захватывает от красоты.

«Я впервые оказался здесь в 1995 году. С товарищем мы нашли небольшой кусочек земли без растительности, начали кататься и докатались, - смеется директор комплекса Владимир Селиверстов. - Идея создания парка отдыха родилась сама по себе: сначала склон подчистили, потом подъемник установили, чтобы пешком не ходить, чуть позже выкупили домик у местных, чтобы было где переодеться. А как только все это появилось и я забил первый гвоздь, отдых закончился и началась работа».

Инвестиционный проект на территории деревни Рогово Печорского района был реализован в 2008 году. Обустроили горнолыжный склон, запустили подъемники, сноупарк, закупили специальную технику. Объем инвестиций составил более 80 млн рублей. Спустя пару лет в «Мальской долине» появился веревочный парк, кафе и гостевые дома. В проект было вложено еще 52 млн рублей.

В дальнейшем своем развитии руководство комплекса упор намерено делать на летние виды отдыха, потому как привязывать бизнес к зиме в наших широтах дело довольно убыточное. В «Мальской долине» есть все для зимнего отдыха: система снижения, техника, ратраки, пушки. Снег могут делать на пустом, что называется, месте. Все, что требуется, — небольшой мороз, а вот с ним с каждым годом все сложнее.

«Мы замечаем, что люди часто приезжают к нам просто отдохнуть, полюбоваться пейзажами, побродить по окрестностям, пожить несколько дней, наслаждаясь тишиной, - говорит Владимир Селиверстов. - Пока принять мы можем чуть более 40 человек - номерного фонда катастрофически не хватает, поэтому мы решили построить новую гостиницу на 60 мест».

Но есть одна проблема - отсутствует генплан и правила землепользования и застройки территории, а без него выделение земель под строительство невозможно. Свою помощь в ее решении туристическому комплексу предложило Агентство инвестиционного развития Псковской области.

«В 2017 году руководство горнолыжного курорта «Мальская долина» обратилось с просьбой включить пять земельных участков в земли населенных пунктов, - рассказала заместитель генерального директора Агентства Лариса Семашко. - Предложение это мы направили в областной комитет по управлению государственным имуществом, оно было вынесено на рассмотрение комиссии, которая рекомендовала включить эти земли в генплан и правила землепользования и застройки, а также утвердить функциональные и территориальные зоны, где инвестор сможет вести строительство. Сегодня проект генплана находится в разработке, надеемся, что к середине следующего года он будет утвержден. Одновременно мы согласовали этот вопрос с комитетом Псковской области по охране объектов культурного наследия».

Кроме того, в этом году с руководством туристического комплекса в рамках программы развития моногорода Печоры Агентство инвестиционного развития Псковской области заключило соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта «Развитие парка активного отдыха «Мальская долина».

В его рамках планируется: расширение системы искусственного оснежения, создание второго спускового склона, приобретение техники для обслуживания склона и современного прокатного инвентаря, создание новых пешеходных и велосипедных маршрутов, строительство гостиницы, реконструкция имеющихся зданий, эксплуатация дороги к деревне Рогово, модернизация водоснабжения и канализации. Объем инвестиций — 120 млн рублей.

В планах - развивать и трудовой туризм, когда творческие личности из крупных городов будут приезжать в долину за вдохновением.

«Губернатором поставлена задача — сделать комплексный план развития моногорода Печоры, - сказала Лариса Семашко. - Из этой территории мы намерены сделать яркую изюминку, чтобы она стала местом притяжения туристов».

В Печоры люди приезжают в основном из-за расположенного здесь Псково-Печерского монастыря, а это лишь одна точка соприкосновения. Еще одной такой точкой может стать природно-ландшафтный парк «Мальская долина».

«Защита проекта в Москве в Фонде развития моногородов обеспечит «Мальской долине» возможность привлечь существенные средства из федерального бюджета. Сейчас Печоры – это один из центров православия. Он таким и останется. Мы же предлагаем развивать дополнительно и другие туристические направления. Одним из объектов в ряде туристических проектов является Мальская долина».