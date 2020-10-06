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Общество

За незаконное пересечение границы Псковской области осудили иностранца

Иностранца осудили за незаконное пересечение границы Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В июне 2020 года на границе в Невельском районе был задержан 25-летний иностранец, который следовал из Белоруссии. Въезд в Россию ему был закрыт из-за совершенного ранее преступления. В 2014 году в Москве он был приговорен к 1,5 годам заключения за кражу в крупном размере.

Факт наличия судимости был учтен как обстоятельство, отягчающее наказание за вновь совершенное преступление. Нарушитель был приговорен к 1,5 годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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