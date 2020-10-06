0
13:02
Как в Пскове танки делают – ПАИ-live с Александром Коноваловым
12:58
Началась регистрация на I Форум работающей молодежи Псковской области
12:28
ВИДЕО: Не было ни одной свободной минуты — главврач о первом дне работы новой инфекционной больницы в Пскове
12:24
Найди свое вдохновение: «Мальская долина» приступает к реализации крупного инвестпроекта
12:02
ВИДЕО: Техника военных лет проехала по улицам Невеля
11:46
Посвященная Великой Отечественной войне экспозиция открылась в Невеле
10:32
Начался ПАИ-live с главврачом Великолукской детской больницы
Еще новости
Общество

В трек-поход по Изборско-Мальской долине могут записаться псковские студенты

Псковский городской молодежный центр возвращается в офлайн-формат и 11 октября организует трек-поход по Изборско-Мальской долине. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе центра.

«Псковскую молодежь ожидает увлекательное путешествие, - обещают организаторы. - Трек-поход «Молодежный» – не просто прогулка. Это будет насыщенный день с экскурсионной и интерактивной программой, красивейшими видами и отличной компанией».

Принять участие очень просто. Для этого нужно написать в личные сообщения в социальной сети «ВКонтакте» начальнику отдела досуга Молодежного центра Марине Костюк: ФИО, дату рождения, место работы или учебы, номер телефона. Основное условие участия - возраст от 18 до 30 лет. Количество мест ограниченно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Как в Пскове танки делают – ПАИ-live с Александром Коноваловым
06 октября 2020
Как в Пскове танки делают – ПАИ-live с Александром Коноваловым
Началась регистрация на I Форум работающей молодежи Псковской области
06 октября 2020
Началась регистрация на I Форум работающей молодежи Псковской области
ВИДЕО: Не было ни одной свободной минуты — главврач о первом дне работы новой инфекционной больницы в Пскове
06 октября 2020
ВИДЕО: Не было ни одной свободной минуты — главврач о первом дне работы новой инфекционной больницы в Пскове
Найди свое вдохновение: «Мальская долина» приступает к реализации крупного инвестпроекта
06 октября 2020
Найди свое вдохновение: «Мальская долина» приступает к реализации крупного инвестпроекта
ВИДЕО: Техника военных лет проехала по улицам Невеля
06 октября 2020
ВИДЕО: Техника военных лет проехала по улицам Невеля
Посвященная Великой Отечественной войне экспозиция открылась в Невеле
06 октября 2020
Посвященная Великой Отечественной войне экспозиция открылась в Невеле
Начался ПАИ-live с главврачом Великолукской детской больницы
06 октября 2020
Начался ПАИ-live с главврачом Великолукской детской больницы
О самочувствии госпитализированных школьников в прямом эфире ПАИ-live расскажет главврач Великолукской детской больницы
06 октября 2020
О самочувствии госпитализированных школьников в прямом эфире ПАИ-live расскажет главврач Великолукской детской больницы

Идет загрузка...