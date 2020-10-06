В трек-поход по Изборско-Мальской долине могут записаться псковские студенты

12:56, 06 октября 2020, ПАИ

Псковский городской молодежный центр возвращается в офлайн-формат и 11 октября организует трек-поход по Изборско-Мальской долине. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе центра.

«Псковскую молодежь ожидает увлекательное путешествие, - обещают организаторы. - Трек-поход «Молодежный» – не просто прогулка. Это будет насыщенный день с экскурсионной и интерактивной программой, красивейшими видами и отличной компанией».

Принять участие очень просто. Для этого нужно написать в личные сообщения в социальной сети «ВКонтакте» начальнику отдела досуга Молодежного центра Марине Костюк: ФИО, дату рождения, место работы или учебы, номер телефона. Основное условие участия - возраст от 18 до 30 лет. Количество мест ограниченно.