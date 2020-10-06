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Общество

Началась регистрация на I Форум работающей молодежи Псковской области

С 23 по 25 октября в Пушкинских Горах на территории базы отдыха «Пушкиногорье» состоится I Форум работающей молодежи Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа. Участниками форума могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Регистрация открыта до 16 октября на сайте АИС Росмолодёжь.

Главные задачи форума – популяризация рабочих профессий и технических специальностей среди молодежи, формирование сообщества молодых профессионалов, а также развитие молодежных советов на предприятиях и в организациях, формирование активной гражданской позиции среди рабочей молодежи.

В программе первого областного форума работающей молодежи тренинги по личному росту, мастер-классы по командообразованию, курс образовательных лекций правовой направленности. Форум предоставляет широкие возможности для обмена опытом и интересных знакомств, является отличной площадкой для работающей молодежи, чтобы заявить о себе, узнать о грантовых конкурсах, НКО, профсоюзе.

Итогом станет резолюция работающей молодежи, в которой будут отражены наиболее острые проблемы трудовых коллективов.

Проезд до места проведения форума самостоятельный, проживание и питание бесплатное, для участников будет организована культурная и концертная программа.

Организаторы форума – Псковский региональный союз организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов» и управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области.

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