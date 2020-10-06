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Общество

Невельские школьники пополнили ряды «Юнармии»

Невельские школьники вступили в «Юнармию». Фото: газета «Невельский вестник»

Ряды «Юнармии» пополнили 25 невельских школьников. Об этом пишет районная газета «Невельский вестник».

Торжественный прием учеников школ района во всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» состоялся сегодня, 6 октября, в центральном городском парке имени 21-й Невельской гвардейской стрелковой дивизии. Мероприятие приурочено к празднованию 77-летия освобождения Невеля от немецко-фашистских захватчиков.

В церемонии принял участие глава Невельского района Олег Майоров. Он поздравил ребят с вступлением в «Юнармию».

Фото: газета «Невельский вестник»

Также в Невеле в честь Дня города сегодня открылась выставка, посвященная Великой Отечественной войне.

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