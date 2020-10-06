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Общество

Великолукские школьники уже готовятся к выписке из больницы

Великолукские школьники, госпитализированные во время торжественной линейки в школе № 7, готовятся к выписке. Об этом журналистам заявила заместитель главы администрации Великих Лук Юлия Ярышкина 6 октября после того, как навестила госпитализированных в больницу школьников.

По ее словам, окончательное решение примут врачи до конца дня. К этому времени практически все анализы уже будут готовы. Результаты нескольких исследований станут известны завтра утром.

«Вчера состояние у них уже было нормальное. Сегодня я еще раз приехала и побеседовала с каждым из них. Все гуляют, все ходят, все хотят домой. У всех абсолютно нормальное состояние», – рассказала Юлия Ярышкина.

Сейчас с учащимися великолукской школы № 7 работает следственный комитет и психолог.

По словам заместителя главы великолукской администрации, беседы проходят в непринужденной обстановке.

«Дети улыбаются, смеются, шутят. Конечно, они уже хотят домой. Несмотря на то что никаких сбоев со здоровьем анализы не подтвердили, мы решили сделать детям комплексное обследование, поскольку к этой теме притянуто очень много внимания со стороны», – отметила Юлия Ярышкина.

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