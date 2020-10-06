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Общество

Михаил Ведерников рассказал подробности о госпитализации школьников в Великих Луках

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте рассказал все имеющиеся подробности по инциденту, который произошёл 5 октября в школе № 7 в Великих Луках.

В этот день на территории школы на открытом воздухе и с соблюдением социальной дистанции проходила торжественная линейка. Однако 13 детей почувствовали серьёзное недомогание. Ребята из разных классов жаловались на головокружение, слабость, озноб, некоторые – на тошноту, уточнил глава региона.

«Как и положено, на мероприятии присутствовал дежурный медицинский персонал. Благодаря этому в кратчайшие сроки дети были госпитализированы в Великолукскую межрайонную больницу, где им была оказана необходимая помощь», – отметил Михаил Ведерников.

По словам губернатора, два ребёнка до сих пор остаются в состоянии средней степени тяжести. Состояние здоровья остальных детей – удовлетворительное.

Около 20:00 в районную больницу поступил ещё один ребёнок из этой школы с аналогичными симптомами: головокружение, потемнение в глазах, низкое давление.

«У каждого школьника взяты анализы для установления причины произошедшего. Есть несколько версий. Все они детально отрабатываются специалистами. Задействованы комитет по здравоохранению, Роспотребнадзор, правоохранительные органы. По моему поручению создана комиссия с участием контрольных органов. На данный момент, согласно полученным анализам, исключена версия с возможным наркотическим воздействием. Завтра, по завершению всех остальных исследований, картина должна проясниться. Буду держать в курсе», – заключил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что 5 октября на торжественной линейке в честь Дня учителя 13 школьникам стало плохо. Трое из детей потеряли сознание. Всех школьников доставили в Великолукскую межрайонную больницу. Областная прокуратура и СУ СК России по Псковской области проводят проверки по факту произошедшего. Руководитель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко опровергла слухи о срочной выписке детей из больницы в Великих Луках.

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