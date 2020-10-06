Жители Печорского района просят выделить деньги на стерилизацию бездомных животных

13:52, 06 октября 2020, ПАИ

Активисты-зоозащитники из Печор обратились в районную администрацию с просьбой предусмотреть в бюджете средства на стерилизацию бездомных животных. Об этом пишет газета «Печорская правда».

Для решения проблемы с большим количеством бродячих собак и бездомных кошек в Печорах местные жители предлагают ежеквартально выделять средства на их стерилизацию и предусмотреть операционную на базе ветеринарной клиники.

Сейчас бездомным животным активно помогают неравнодушные местные жители и волонтеры. Однако собственных средств им не хватает.

«На первоначальном этапе это будет затратно, но в итоге в нашем районе уменьшится число бездомных собак и кошек», – отметили печорские зоозащитники.

Кроме того, активисты предложили специалистам администрации разработать документ о разрешении строительства приюта для бездомных животных возле города и направить документ на рассмотрение депутатам.