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Общество

Жители Печорского района просят выделить деньги на стерилизацию бездомных животных

Активисты-зоозащитники из Печор обратились в районную администрацию с просьбой предусмотреть в бюджете средства на стерилизацию бездомных животных. Об этом пишет газета «Печорская правда».

Для решения проблемы с большим количеством бродячих собак и бездомных кошек в Печорах местные жители предлагают ежеквартально выделять средства на их стерилизацию и предусмотреть операционную на базе ветеринарной клиники.

Сейчас бездомным животным активно помогают неравнодушные местные жители и волонтеры. Однако собственных средств им не хватает.

«На первоначальном этапе это будет затратно, но в итоге в нашем районе уменьшится число бездомных собак и кошек», – отметили печорские зоозащитники.

Кроме того, активисты предложили специалистам администрации разработать документ о разрешении строительства приюта для бездомных животных возле города и направить документ на рассмотрение депутатам.

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