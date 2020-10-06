Коновалов рассказал, почему отреставрированные танки не участвуют в параде Победы

15:07, 06 октября 2020, ПАИ

Почему отреставрированные танки не участвуют в параде Победы в Пскове, рассказал заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов в эфире проекта ПАИ-live 6 октября.

«Не всегда есть возможность, чтобы отреставрированные танки участвовали в параде Победы, - отметил Александр Коновалов. – Не всегда есть готовые предметы».

Отвечая на вопрос, стреляют ли готовые танки, спикер отметил, что это запрещено. Также замглавы администрации Пскова рассказал о том, как начал заниматься восстановлением боевых машин.