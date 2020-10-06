0
16:19
Первый самолет из Минеральных Вод приземлился в аэропорту Пскова
16:09
Посторонних веществ в анализах великолукских школьников выявлено не было
15:52
Более 94 млн рублей получит Псковская область на выплаты работающим с COVID-19 медикам
13:02
Как в Пскове танки делают – ПАИ-live с Александром Коноваловым
12:58
Началась регистрация на I Форум работающей молодежи Псковской области
12:28
ВИДЕО: Не было ни одной свободной минуты — главврач о первом дне работы новой инфекционной больницы в Пскове
12:24
Найди свое вдохновение: «Мальская долина» приступает к реализации крупного инвестпроекта
Еще новости
Общество

Коновалов рассказал, почему отреставрированные танки не участвуют в параде Победы

Почему отреставрированные танки не участвуют в параде Победы в Пскове, рассказал заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов в эфире проекта ПАИ-live 6 октября.

«Не всегда есть возможность, чтобы отреставрированные танки участвовали в параде Победы, - отметил Александр Коновалов. – Не всегда есть готовые предметы».

Отвечая на вопрос, стреляют ли готовые танки, спикер отметил, что это запрещено. Также замглавы администрации Пскова рассказал о том, как начал заниматься восстановлением боевых машин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Первый самолет из Минеральных Вод приземлился в аэропорту Пскова
06 октября 2020
Первый самолет из Минеральных Вод приземлился в аэропорту Пскова
Посторонних веществ в анализах великолукских школьников выявлено не было
06 октября 2020
Посторонних веществ в анализах великолукских школьников выявлено не было
Более 94 млн рублей получит Псковская область на выплаты работающим с COVID-19 медикам
06 октября 2020
Более 94 млн рублей получит Псковская область на выплаты работающим с COVID-19 медикам
Как в Пскове танки делают – ПАИ-live с Александром Коноваловым
06 октября 2020
Как в Пскове танки делают – ПАИ-live с Александром Коноваловым
Началась регистрация на I Форум работающей молодежи Псковской области
06 октября 2020
Началась регистрация на I Форум работающей молодежи Псковской области
ВИДЕО: Не было ни одной свободной минуты — главврач о первом дне работы новой инфекционной больницы в Пскове
06 октября 2020
ВИДЕО: Не было ни одной свободной минуты — главврач о первом дне работы новой инфекционной больницы в Пскове
Найди свое вдохновение: «Мальская долина» приступает к реализации крупного инвестпроекта
06 октября 2020
Найди свое вдохновение: «Мальская долина» приступает к реализации крупного инвестпроекта
ВИДЕО: Техника военных лет проехала по улицам Невеля
06 октября 2020
ВИДЕО: Техника военных лет проехала по улицам Невеля

Идет загрузка...