Древнему каменному кресту «Маковею» в Великолукском районе угрожает песчаный карьер

14:06, 06 октября 2020, ПАИ

Древнему каменному кресту «Маковею» в деревне Поречье Великолукского района угрожает песчаный карьер, сообщили в Instagram сотрудники Археологического центра Псковской области.

«В 60-е годы ХХ века во время обследования памятников археологии наши старшие коллеги наткнулись на интересный пример почитания каменного креста на северо-восточной окраине деревни Поречье. Его называли Маковеем, наряжали в одежду, приносили подарки. Налицо - отголоски языческих обрядов, так как форма креста в чем-то схожа с изображением человека или идола, лопасти - это голова и руки. В начале XXI века местные жители уже называли этот объект Маковеей и украшали платками и ленточками, а сейчас зовут Анастасией и связывают его с послушницей, носившей это имя и бывшей когда-то хранительницей ключа с лечебной водой, и крест стоит на ее могиле», - уточнили археологи.

Сейчас кресту угрожает огромный карьер, с каждым годом все ближе подбирающийся к деревне. «Мы планируем определить границы территории памятника, поставить его на государственную охрану и защитить от возможного уничтожения», - сообщили о намерениях в Археологическом центре.

По местным легендам, любой, кто пытался сдвинуть крест или увезти его, погибал от несчастного случая, а крест чудесным образом снова оказывался на своем месте.