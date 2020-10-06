Дом ремесел в Пскове организует день открытых дверей

14:21, 06 октября 2020, ПАИ

10 октября с 12:00 до 16:00 Дом ремесел (улица Некрасова, 8) в Пскове организует день открытых дверей, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском областном центре народного творчества.

Все желающие смогут посетить персональную выставку художника Юрия Валяева «Псков концептуальный», небольшие авторские выставки Надежды Макухи (вышитая картина, сувениры) и Ирины Ивановой (валяная одежда и аксессуары), познакомиться с работой творческих объединений: студией работы с кожей, мастерской «Матрешкины сказки», студией «Псковский кукольный дом», клубом традиционной народной куклы «Псковитянка».

Псковские мастера проведут ознакомительные занятия по вязанию крючком и спицами, лоскутному шитью, созданию авторской и народной куклы. Для всех, кто хочет изготовить сувенир своими руками, пройдут различные мастер-классы.

Также гости смогут посетить постоянно действующую выставку «Мастера народного творчества Псковской области», расположенную в Псковском областном центре народного творчества на Некрасова,10.

На выставке можно увидеть всю палитру народных художественных ремесел, авторские изделия мастеров и ремесленников. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 62-23-34, 66-17-49.