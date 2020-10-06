Умер снимавшийся у Тарантино и Линча актер Кларк Миддлтон

15:00, 06 октября 2020, ПАИ

В возрасте 63 лет скончался американский актер Кларк Миддлтон, сыгравший в криминальном боевике Квентина Тарантино «Убить Билла 2». Об этом пишет издание Variety со ссылкой на супругу актера.

Уточняется, что Кларк Миддлтон скончался в воскресенье, причиной смерти стал вирус лихорадки Западного Нила. «4 октября Кларк перешел в другой мир из-за вируса Западного Нила, лекарства от которого не существует. Кларк был человеком с доброй душой, который всю жизнь игнорировал ограничения и защищал людей с ограниченными возможностями», - заявила супруга.

Кроме работы у Тарантино, Миддлтон исполнил роли в сериалах «Закон и порядок» и «Черный список». Он также сыграл в третьем сезоне телесериала «Твин Пикс» Дэвида Линча.