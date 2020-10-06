Правительство РФ выделило более 11,2 млрд рублей на выплаты медикам за работу с COVID-19
Правительство России выделило более 11,2 млрд рублей на выплаты медикам, работающим с больными COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 11 млрд 254 млн 904,3 тысячи рублей», — говорится в документе.
Деньги будут выплачиваться за выполнение особо важных работ медицинским и прочим работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.