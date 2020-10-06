0
16:19
Первый самолет из Минеральных Вод приземлился в аэропорту Пскова
16:09
Посторонних веществ в анализах великолукских школьников выявлено не было
15:52
Более 94 млн рублей получит Псковская область на выплаты работающим с COVID-19 медикам
13:02
Как в Пскове танки делают – ПАИ-live с Александром Коноваловым
12:58
Началась регистрация на I Форум работающей молодежи Псковской области
12:28
ВИДЕО: Не было ни одной свободной минуты — главврач о первом дне работы новой инфекционной больницы в Пскове
12:24
Найди свое вдохновение: «Мальская долина» приступает к реализации крупного инвестпроекта
Еще новости
Общество

Правительство РФ выделило более 11,2 млрд рублей на выплаты медикам за работу с COVID-19

Правительство России выделило более 11,2 млрд рублей на выплаты медикам, работающим с больными COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 11 млрд 254 млн 904,3 тысячи рублей», — говорится в документе.

Деньги будут выплачиваться за выполнение особо важных работ медицинским и прочим работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Более 94 млн рублей получит Псковская область на выплаты работающим с COVID-19 медикам Правительство РФ выделило более 11,2 млрд рублей на выплаты медикам за работу с COVID-19 Путин: Угроза коронавируса для России еще не отступила Более 11 тысяч человек заболели коронавирусом в России за сутки Коронавирусом заболели 1848 псковичей Люди с определенными мутациями в генах не могут заразиться COVID-19 4133 человека вылечились от коронавируса в Псковской области Ещё 50 человек заразились коронавирусом в Псковской области Первый день оказался достаточно боевым - главврач новой инфекционной больницы рассказала о работе учреждения Переболевшие сезонным ОРВИ могут иметь иммунитет и к коронавирусу
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Первый самолет из Минеральных Вод приземлился в аэропорту Пскова
06 октября 2020
Первый самолет из Минеральных Вод приземлился в аэропорту Пскова
Посторонних веществ в анализах великолукских школьников выявлено не было
06 октября 2020
Посторонних веществ в анализах великолукских школьников выявлено не было
Более 94 млн рублей получит Псковская область на выплаты работающим с COVID-19 медикам
06 октября 2020
Более 94 млн рублей получит Псковская область на выплаты работающим с COVID-19 медикам
Как в Пскове танки делают – ПАИ-live с Александром Коноваловым
06 октября 2020
Как в Пскове танки делают – ПАИ-live с Александром Коноваловым
Началась регистрация на I Форум работающей молодежи Псковской области
06 октября 2020
Началась регистрация на I Форум работающей молодежи Псковской области
ВИДЕО: Не было ни одной свободной минуты — главврач о первом дне работы новой инфекционной больницы в Пскове
06 октября 2020
ВИДЕО: Не было ни одной свободной минуты — главврач о первом дне работы новой инфекционной больницы в Пскове
Найди свое вдохновение: «Мальская долина» приступает к реализации крупного инвестпроекта
06 октября 2020
Найди свое вдохновение: «Мальская долина» приступает к реализации крупного инвестпроекта
ВИДЕО: Техника военных лет проехала по улицам Невеля
06 октября 2020
ВИДЕО: Техника военных лет проехала по улицам Невеля

Идет загрузка...