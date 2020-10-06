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Общество

Первыми пассажирами авиарейса Псков - Минеральные Воды стали 25 человек

25 пассажиров улетели в Минеральные Воды первым авиарейсом из Пскова. Фото: Псковское агентство информации

Первый прямой авиарейс из Пскова в Минеральные Воды отправился сегодня, 6 октября, в 12:25. Его пассажирами стали 25 человек, сообщает газета «Псковская правда».

Полеты будут осуществляться два раза в неделю – по вторникам и пятницам. Время в пути составляет 2 часа 50 минут. Из Пскова самолет будет вылетать в 12:25, а из Минеральных Вод – в 16:00.

Перевозки осуществляет компания «РусЛайн». Рейсы выполняют 50-кресельные канадские самолеты Bombardier CRJ-100/200.

Сейчас из псковского аэропорта можно отправиться в Москву, Калининград, Симферополь, Сочи и Анапу. За девять месяцев 2020 года этими маршрутами воспользовались более 31 тысячи пассажиров.

В перспективе предлагается открыть еще одно авианаправление – Псков — Минск. Появление такого авиарейса одобрили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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