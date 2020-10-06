Роспотребнадзор проверяет великолукскую школу после инцидента с учениками

16:15, 06 октября 2020, ПАИ

После инцидента с учениками Роспотребнадзор проверяет школу № 7 в Великих Луках. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников написал в своем Instagram-аккаунте.

«Роспотребнадзор проверяет школу, - отметил губернатор. – Пока специалистами не выявлены отклонения ни в воздухе, ни в воде».

По словам главы региона, в лаборатории проводят более глубокие исследования. Также Ведерников рассказал, что будут проверяться все версии, в том числе самые маловероятные. Губернатор также добавил, что посторонних веществ в анализах великолукских школьников выявлено не было.