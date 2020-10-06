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Общество

Посторонних веществ в анализах великолукских школьников выявлено не было

В анализах великолукских школьников посторонних веществ выявлено не было. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников написал в своем Instagram-аккаунте.

«Первый этап проведения анализов завершен, - отметил Ведерников. – В анализах мочи и крови школьников никаких посторонних веществ не выявлено».

Также губернатор отметил, что окончательные результаты по широкому спектру исследований крови будут в пятницу.

5 октября в больницу были доставлены 13 учеников, позже в больницу попал еще один ребенок.

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