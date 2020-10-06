Посторонних веществ в анализах великолукских школьников выявлено не было
В анализах великолукских школьников посторонних веществ выявлено не было. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников написал в своем Instagram-аккаунте.
«Первый этап проведения анализов завершен, - отметил Ведерников. – В анализах мочи и крови школьников никаких посторонних веществ не выявлено».
Также губернатор отметил, что окончательные результаты по широкому спектру исследований крови будут в пятницу.
5 октября в больницу были доставлены 13 учеников, позже в больницу попал еще один ребенок.