Посторонних веществ в анализах великолукских школьников выявлено не было

16:09, 06 октября 2020, ПАИ

В анализах великолукских школьников посторонних веществ выявлено не было. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников написал в своем Instagram-аккаунте.

«Первый этап проведения анализов завершен, - отметил Ведерников. – В анализах мочи и крови школьников никаких посторонних веществ не выявлено».

Также губернатор отметил, что окончательные результаты по широкому спектру исследований крови будут в пятницу.

5 октября в больницу были доставлены 13 учеников, позже в больницу попал еще один ребенок.