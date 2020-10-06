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Общество

Первый самолет из Минеральных Вод приземлился в аэропорту Пскова

Первый самолет из Минеральных Вод приземлился в аэропорту Пскова, передает корреспондент Псковского агентства информации. На борту лайнера Ставропольского края в Псковскую область прибыли 8 пассажиров. Обратным рейсом полетят 26 человек.

Полеты из Пскова в Минеральные Воды будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и пятницам – на  50-кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200. Время в пути составляет примерно 2 часа 50 минут. Перевозками занимается компания «РусЛайн».

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин отметил, что новое направление популярно среди туристов не только летом, но также осенью и зимой. «Это очень важный для нашего региона маршрут. У него высокая востребованность. Надеюсь, в следующем году у нас будут появляться новые направления, - сказал председатель комитета. - Эти рейсы субсидируются из областного бюджета. Ценовая политика приемлемая. Минимальная стоимость билета - 2,5 тысячи рублей».

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