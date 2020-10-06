Псковичи могут отрегулировать подачу тепла в квартиры через управляющую компанию

16:53, 06 октября 2020, ПАИ

Жители Псковской области жалуются на перегрев воздуха в квартирах после подключения домов к отоплению. Как рассказали Псковскому агентству информации в Псковских тепловых сетях, количество тепловой энергии, подаваемой в дом, можно отрегулировать. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию.

«Чтобы не перегревать квартиры в теплую погоду, управляющим компаниям и ТСЖ необходимо проводить регулировку подачи тепловой энергии в дома», – пояснили в организации.

Кардинальным решением этой проблемы является установка автоматики на вводе в дом.