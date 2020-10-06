0
17:37
Михаил Ведерников поздравил Невельский район с 77-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков
16:55
Фонд защиты детей создан в России
16:40
Благотворительную помощь получили псковские профсоюзы от Фонда продовольствия «Русь»
16:19
Первый самолет из Минеральных Вод приземлился в аэропорту Пскова
16:09
Посторонних веществ в анализах великолукских школьников выявлено не было
15:52
Более 94 млн рублей получит Псковская область на выплаты работающим с COVID-19 медикам
13:02
Как в Пскове танки делают – ПАИ-live с Александром Коноваловым
Еще новости
Общество

Псковичи могут отрегулировать подачу тепла в квартиры через управляющую компанию

Фото ПАИ

Жители Псковской области жалуются на перегрев воздуха в квартирах после подключения домов к отоплению. Как рассказали Псковскому агентству информации в Псковских тепловых сетях, количество тепловой энергии, подаваемой в дом, можно отрегулировать. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию.

«Чтобы не перегревать квартиры в теплую погоду, управляющим компаниям и ТСЖ необходимо проводить регулировку подачи тепловой энергии в дома», – пояснили в организации.

Кардинальным решением этой проблемы является установка автоматики на вводе в дом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников поздравил Невельский район с 77-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков
06 октября 2020
Михаил Ведерников поздравил Невельский район с 77-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фонд защиты детей создан в России
06 октября 2020
Фонд защиты детей создан в России
Благотворительную помощь получили псковские профсоюзы от Фонда продовольствия «Русь»
06 октября 2020
Благотворительную помощь получили псковские профсоюзы от Фонда продовольствия «Русь»
Первый самолет из Минеральных Вод приземлился в аэропорту Пскова
06 октября 2020
Первый самолет из Минеральных Вод приземлился в аэропорту Пскова
Посторонних веществ в анализах великолукских школьников выявлено не было
06 октября 2020
Посторонних веществ в анализах великолукских школьников выявлено не было
Более 94 млн рублей получит Псковская область на выплаты работающим с COVID-19 медикам
06 октября 2020
Более 94 млн рублей получит Псковская область на выплаты работающим с COVID-19 медикам
Как в Пскове танки делают – ПАИ-live с Александром Коноваловым
06 октября 2020
Как в Пскове танки делают – ПАИ-live с Александром Коноваловым
Началась регистрация на I Форум работающей молодежи Псковской области
06 октября 2020
Началась регистрация на I Форум работающей молодежи Псковской области

Идет загрузка...