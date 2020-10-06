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Общество

Фонд защиты детей создан в России

Фото Андрея Степанова

Фонд защиты детей создан в России по указу президента России Владимира Путина. Правительству поручено предусмотреть финансовое обеспечение мероприятий, связанных с деятельностью новой организации, пишет ТАСС.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». Ведомство будет принимать участие в формировании основных направлений деятельности организации, а также оказывать поддержку в реализации ее целей. Согласно документу, учредителем Фонда является Министерство просвещения РФ.

Высшим органом управления Фонда защиты детей является съезд, который созывается по решению совета организации. Руководство совета осуществляет председатель Фонда, избираемый съездом сроком на пять лет.

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