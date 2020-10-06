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Общество

ДТП со сбитым пешеходом произошло на улице Гагарина

  • ДТП на улице Гагарина, 15
    Фото: ПАИ
  • ДТП на улице Гагарина, 15
    Фото: ПАИ
  • ДТП на улице Гагарина, 15
    Фото: ПАИ
  • ДТП на улице Гагарина, 15
    Фото: ПАИ

6 октября в 16:55 на улице Гагарина, 13 сбили пешехода, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

65-летний водитель автомобиля  Volkswagen сбил 35-летнюю женщину, которая двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую увезли в областную больницу с травмами.

На месте работают сотрудники ГИБДД и ДПС.

Также будет проводиться медицинское освидетельствование водителя. По предварительным данным, видетель находился в трезвом состоянии.

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