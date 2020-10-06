ДТП со сбитым пешеходом произошло на улице Гагарина
6 октября в 16:55 на улице Гагарина, 13 сбили пешехода, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
65-летний водитель автомобиля Volkswagen сбил 35-летнюю женщину, которая двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую увезли в областную больницу с травмами.
На месте работают сотрудники ГИБДД и ДПС.
Также будет проводиться медицинское освидетельствование водителя. По предварительным данным, видетель находился в трезвом состоянии.