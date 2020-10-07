#ОпросникПАИ: Хотите ли вы снова уйти на самоизоляцию

09:34, 07 октября 2020, ПАИ

Ужесточение карантинных мер уже обсуждается в Москве, а регионы традиционно ориентируются на столицу в способах борьбы с пандемией. Уже сообщалось, решение по вводу нового масштабного карантина по всей стране может быть принято через две недели, если количество зараженных COVID-19 продолжит расти.

Корреспонденты Псковского агентства информации решили узнать у псковичей, хотят ли они снова уйти на самоизоляцию и как будут ощущать себя, если это случится.

Большинство респондентов против еще одного карантина. Псковичи отметили, что на карантине ограничены возможности и скучно.

«Хочется живого общения со студентами и преподавателями. Не хочется переходить на дистанционное обучение, потому что не все привыкли к этому формату и в нем действительно очень тяжело находиться», - поделился своим мнением студент ПсковГУ.

Студентка же отметила, что ко второй волне пандемии относится серьезно. «Мне кажется, чтобы мы все переболели спокойно и чтобы не было летальных исходов, нужно минимизировать случаи, все должны уйти на карантин», - заявила девушка.

Преподаватель университета согласился и признался, что ему интереснее на самоизоляции.

На вопрос, как бы вы себя ощущали, если бы сейчас началась новая самоизоляция, прозвучали противоположные мнения. Большая часть молодых участников опроса отметила, что была бы рада, так на учебе стало бы легче. Взрослое население Пскова ответило, что не обрадовалось бы новому карантину.

Но все псковичи сошлись во мнении, что если появится необходимость в самоизоляции, то они потерпят.

«Мы просто будем чаще созваниваться с друзьями, делать какие-то онлайн-мероприятия, стараться как-то активизироваться в дистанционном режиме», - отметил студент ПсковГУ.