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Общество

ФАС установит предельную цену на лекарство от коронавируса

ФАС будет устанавливать предельную цену на лекарства от коронавируса, пишет ТАСС. Цена для РФ будет самой низкой в рамках референтных стран, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

«По нашему общему правилу, [согласно] утвержденной правительством методике, в России будет применяться самая низкая цена из всех референтных стран, которые нами будут выявлены. Поэтому если кто-то хочет 12 тыс. [руб.], а это лекарство будет на рынке, условно Польши или Казахстана, стоить 20 руб., то [и в России] будет стоит 20 руб. И это будет предельная цена, которую мы установим, потому что, если можно продавать в Польше или Казахстане за условные 20 или 1000 руб., то 12 тыс. [в России] это никак не будет стоить, мы этого не допустим», - сказал он.

Артемьев отметил, что в данном случае ФАС использует метод сравнительных характеристик по референтным странам, поскольку аналогичные лекарства производятся в других странах.

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