Авиарейс Псков-Сочи продлен на зимний период

21:21, 06 октября 2020, ПАИ

Вылеты самолетов из Пскова в Сочи продлят на зимний период. Об этом сообщил читатель Псковского агентства информации Сергей Якубов и представил новое расписание авиарейса.

В актуальном расписании курсирование самолета по маршруту «Псков - Сочи» продлено до 27 марта 2020 года. Вылеты будут осуществляться по вторникам и субботам.

Авиасообщение между Псковом и Сочи открылось 4 мая 2019 года. Перевозки осуществляет авиакомпания «Азимут». Этот маршрут пользуется популярностью среди псковичей. За девять месяцев текущего года пассажиропоток достиг 9274 человека. В 2019 году авиарейсом воспользовался 10 571 пассажир.