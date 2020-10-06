Авиарейс Псков-Сочи продлен на зимний период
Вылеты самолетов из Пскова в Сочи продлят на зимний период. Об этом сообщил читатель Псковского агентства информации Сергей Якубов и представил новое расписание авиарейса.
В актуальном расписании курсирование самолета по маршруту «Псков - Сочи» продлено до 27 марта 2020 года. Вылеты будут осуществляться по вторникам и субботам.
Авиасообщение между Псковом и Сочи открылось 4 мая 2019 года. Перевозки осуществляет авиакомпания «Азимут». Этот маршрут пользуется популярностью среди псковичей. За девять месяцев текущего года пассажиропоток достиг 9274 человека. В 2019 году авиарейсом воспользовался 10 571 пассажир.
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Псков – Сочи
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18:10 – 21:00
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2 ч 50 мин
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АЗИМУТ, СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100
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15.09.2020 – 27.03.2021 по ВТ, СБ
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Сочи – Псков
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14:30 – 17:25
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2 ч 55 мин
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АЗИМУТ, СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100
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15.09.2020 – 27.03.2021 по ВТ, СБ