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«Зарежу тебя!» - житель Середки угрожал подруге убийством во время ссоры

Житель Середки проведет 1 год и 4 месяца в исправительной колонии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковского района, этот срок обвиняемый получил за угрозу убийством своей подруге.

В суде установлено, что 19 апреля 2020 обвиняемый был в гостях у подруги. Во время застолья друзья употребляли алкоголь. Затем между ними произошла ссора. Хозяйка дома стала выгонять пьяного гостя из дома. Тогда разгневанный мужчина схватил со стола нож и приставил его к шее, угрожая убийством со словами «Зарежу тебя!». Увидев, что подруга сильно побледнела от испуга, он бросил нож на стол и ушел.

Суд назначил подсудимому наказание виде 10 месяцев лишения свободы. С учетом не отбытого подсудимым наказания по предыдущему приговору, окончательное наказание ему назначено в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

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