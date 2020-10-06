Ремонт второго этажа завершается в Гдовском музее

22:52, 06 октября 2020, ПАИ

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В здании музея Гдовского края ремонтные работы второго этажа выходят на завершающую стадию. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

Рабочие уже отремонтировали кровлю и заменили окна. В ближайшее время строители начнут утеплять пол. Сегодня в здание уже доставили утеплитель.

На втором этаже музея планируется разместить класс экологического воспитания. На берегу Чудского озера будет установлено специальное оборудование, позволяющее вести круглосуточную запись за природой. Из экологического класса в любое время можно будет присоединиться к наблюдениям. Там будет возможность присоединяться к трансляциям, а также просмотреть интересные моменты или проанализировать изменения погодных условий.

Работы проводятся в рамках реализации международного приграничного проекта «Зелёные башни».