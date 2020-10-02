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Экономика

Россия вошла в число лидеров по темпам роста безналичных платежей

Россия сохранит мировое лидерство по темпам роста безналичных платежей до 2024 года со среднегодовыми совокупными темпами роста выручки от таких платежей на уровне 2,8-7,8%. Такие выводы представлены в отчете BCG под названием «Международные платежи в 2020 году: вперед в будущее», пишет ТАСС.

«РФ в 2014-2019 годах была абсолютным мировым лидером по темпам роста безналичных платежей со среднегодовыми совокупными темпами роста выручки 15,6%, в последующие пять лет, скорее всего, Россия сохранит это положение. Однако, как и во всем мире, в России заметно понизятся темпы роста этого показателя, которые составят в 2020-2024 годах 2,8-7,8%, в зависимости от сценария восстановления экономики», - указано в исследовании.

По словам управляющего директора и партнера BCG, главы экспертной практики Digital в России и СНГ Макса Хаузера, пандемия оказала мощное воздействие на все сферы жизни и дала толчок развитию цифровых технологий. «Российские потребители отреагировали на новые реалии мгновенно: всего за полгода, с конца 2019 до середины 2020 года, половина тех, кто все еще пользовался наличными, перешли на безналичные расчеты. Ненамного опережают Россию по доле перешедших на безнал потребителей только Великобритания, Канада и Австралия», - отметил он.

Хаузер напомнил, что по итогам периода 2010-2018 годов был выявлен феноменальный, 30-кратный рост числа безналичных карточных транзакций в России: с 5,8 до 172 в год на человека. Тогда по этому показателю Россия обогнала все страны Европы, в том числе лидеров, которые за тот же период показали двух- и трехкратный рост.

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