Россия вошла в число лидеров по темпам роста безналичных платежей

07:26, 07 октября 2020, ПАИ

Россия сохранит мировое лидерство по темпам роста безналичных платежей до 2024 года со среднегодовыми совокупными темпами роста выручки от таких платежей на уровне 2,8-7,8%. Такие выводы представлены в отчете BCG под названием «Международные платежи в 2020 году: вперед в будущее», пишет ТАСС.

«РФ в 2014-2019 годах была абсолютным мировым лидером по темпам роста безналичных платежей со среднегодовыми совокупными темпами роста выручки 15,6%, в последующие пять лет, скорее всего, Россия сохранит это положение. Однако, как и во всем мире, в России заметно понизятся темпы роста этого показателя, которые составят в 2020-2024 годах 2,8-7,8%, в зависимости от сценария восстановления экономики», - указано в исследовании.

По словам управляющего директора и партнера BCG, главы экспертной практики Digital в России и СНГ Макса Хаузера, пандемия оказала мощное воздействие на все сферы жизни и дала толчок развитию цифровых технологий. «Российские потребители отреагировали на новые реалии мгновенно: всего за полгода, с конца 2019 до середины 2020 года, половина тех, кто все еще пользовался наличными, перешли на безналичные расчеты. Ненамного опережают Россию по доле перешедших на безнал потребителей только Великобритания, Канада и Австралия», - отметил он.

Хаузер напомнил, что по итогам периода 2010-2018 годов был выявлен феноменальный, 30-кратный рост числа безналичных карточных транзакций в России: с 5,8 до 172 в год на человека. Тогда по этому показателю Россия обогнала все страны Европы, в том числе лидеров, которые за тот же период показали двух- и трехкратный рост.