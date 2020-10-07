До двух лет лишения свободы грозит псковичу за кражу бритвенных кассет

23:33, 06 октября 2020, ПАИ

Четыре упаковки бритвенных кассет украл 42-летний пскович из магазина. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковского района, за это мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Следствием установлено, что в днем 20 июня 2020 года пскович зашел в один из магазинов с товарами для ухода за собой в торговом центре, расположенном в деревне Борисовичи Псковского района. Злоумышленник взял со стеллажей 4 упаковки мужских сменных кассет для бритья «Жилетт» общей стоимостью более 5 тысяч рублей. С этими товарами он попытался выйти из торгового зала, однако продавцы оперативно сообщили о нарушителе в правоохранительные органы. В полиции возбудили уголовное дело.

На данный момент районные прокуроры утвердили обвинительный акт. В ведомстве добавили, что санкция ч. 1 ст. 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.