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Общество

Эксперт: рост числа случаев заражения коронавирусом в РФ будет наблюдаться еще 2-3 недели

Рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в России будет фиксироваться еще две-три недели, пишет ТАСС. Затем ожидается стабилизация ситуации, спад заболеваемости продлится до конца января, считает главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

«Увеличение будет идти еще недели две-три, потом все это стабилизируется. К концу октября должно стабилизироваться, потом потихоньку до конца января, скорее всего, будет идти на спад», - рассказал он.

Тимаков отметил, что коронавирус полностью никуда не исчезнет. Случаи заболеваемости будут регистрироваться, поскольку сезонность у вируса пока не выявлена.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 35,5 млн человек, свыше 1,04 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 237 504 случая заражения, выздоровели 988 576 человек, умерли 21 663. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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