Онлайн-магазины повысят цены

08:47, 07 октября 2020, ПАИ

Онлайн-магазины могут повысить цены на товары до 5%. О рисках увеличения стоимости продукции говорится в письме президента Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина председателю Центрального банка Эльвире Набиуллиной, пишет газета «Известия».

ТПП просит вернуть сниженную комиссию за эквайринг в 1% при покупках в интернете, иначе цены вырастут. С 15 апреля до 30 сентября ЦБ ограничил максимальное значение эквайринговых комиссий по онлайн-покупкам 1%. Речь идет о бесконтактных операциях в Сети. До этого момента они составляли в среднем 1,2-2,2% в зависимости от типа карты или категории товара, указывал Банк России. Но в условиях распространения коронавируса дистанционная торговля стала более важной для населения и предприятий. Теперь же банки повышают комиссию для интернет-магазинов за оплату товаров картами.

Возвращение тарифов к реальным докризисным значениям в 3-4% (зависит от оборотов магазина) негативно скажется на онлайн-бизнесе, сказано в письме ТПП. Возникает риск увеличения цен на продукцию, то есть этот вопрос не обойдет стороной население.

Председатель Комитета ТПП по развитию электронной коммерции Алексей Федоров сказал, что возврат к обычным тарифам может спровоцировать рост цен на товары до 5%.

Ограничение эквайринговых комиссий носило временный характер и было направлено на поддержку в том числе малого и среднего предпринимательства в период пандемии, заявили в пресс-службе ЦБ. Там напомнили: регулятор уже сообщал, что готов продолжить диалог по этому вопросу со всеми вовлеченными участниками рынка, когда ситуация нормализуется.