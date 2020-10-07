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Культура

Кинопремьеры недели: культовый «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта в новой реставрации и дебютная лента Дэйва Франко

Каждую неделю кинообозреватель Псковского агентства информации Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката, а также мониторит премьеры ведущих стриминговых сервисов и отбирает всего несколько картин и сериалов, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. На этой неделе не стоит пропускать: «Бегущий по лезвию» — не нуждающийся в представлении культовый сайфай раннего Ридли Скотта; «Кто не спрятался» — дебютный хоррор Дэйва Франко об ужасах в арендованном доме; и «Китобой» — драма о чукотском охотнике, влюбившемся в вебкам-модель.

 

«Бегущий по лезвию»/ Blade Runner (1982)

Возвращение культового кибернуара Ридли Скотта на большие экраны спустя почти 40 лет. Основанная на романе Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» бесконечно актуальная, грандиозная картина о безнадежном антиутопическом будущем, где на улицах Лос-Анджелеса выдуманного (но весьма приближенного к реальному, как оказалось) 2019 года идет охота на группу вышедших из-под контроля так называемых репликантов — киборгов, внешне практически неотличимых от людей. На их поимку выделяют целого Харрисона Форда в образе детектива Рика Декарда, самой главной головной болью для которого окажется белокурый репликант Рой Батти (Рутгер Хауэр) — он умен не по железу и возглавляет своеобразное восстание андроидов.

Один из величайших научно-фантастических фильмов за всю историю кинематографа, зрелище с революционными на тот момент художественными решениями и, разумеется, образец безупречной операторской работы Джордана Кроненвета. И безусловно, «Бегущий» — это потрясающее и по сей день своей атмосферой кино, рассуждающее о вездесущем равноправии, социальной несправедливости и угнетении созданных человечеством по своему образу и подобию существ, начинающих размышлять и ожидаемо задающихся логичными экзистенциальными вопросами.

Выпущенный после «Чужого» фильм Скотта опирается, естественно, на прорывные «Метрополис» Фрица Ланга и кубриковскую «Космическую одиссею». Изначально, после выхода в прокат, картина была несправедливо разругана критиками и даже, насколько бы в это не верилось сегодня, проварилась в прокате. Но, как это и бывает с истинными шедеврами, «Бегущий» впоследствии стал непревзойденной классикой, приблизиться на опасно близкое расстояние к которой решился в 2017 году Дени Вильнев.   

 

«Кто не спрятался»/ The Rental (2020)

Довольно нескромный режиссерский дебют Дэйва Франко, младшего брата превосходного актера Джеймса Франко («127 часов», «Человек-паук», «Горе-творец»). Фильм, написанный в соавторстве с Джо Сванбергом («Собутыльники») и Майком Демски («Дядюшка Николас»), рассказывает о двух молодых парах, решающих провести уик-энд в арендованном в живописной глуши домике, где скоро все пойдет не по плану.

Среди героев два брата: Чарли (Дэн Стивенс) и Джош (Джереми Аллен Уайт), один — успешный стартапер, второй — не шибко соображающий паренек, завистливо поглядывающий в сторону старшего родственника. Их весьма обворожительных девушек — Мишель и Мину — играют Элисон Бри («Блеск», «Безумцы») и Шейла Ванд. Через некоторое время после заселения в роскошный дом на берегу океана, разумеется, происходит нечто странное и трагическое: обнаружив, что в ванной установлена скрытая камера, постояльцы вызывают хозяина дома и, разругавшись с ним, случайно его убивают. У каждого из героев есть что скрывать, поэтому вскоре между ними назревает большой конфликт.

Посматривая в сторону оригинального «Хэллоуина», «Сияния» и чуть-чуть в «Ребенка Розмари», Франко-младший снял не слишком ошеломляющий своим замыслом, но крайне притягательный визуальной стороной фильм, порой проваливающийся в откровенное уныние. Но в конечном итоге это все же захватывающий, атмосферный, пусть и неровный, но все же весьма достойный дебют.  

 

«Китобой»/ Kitoboy (2020)

На Чукотке местный охотник Алексей (Владимир Онохов) влюбляется в интернете (его только-только провели к нему в деревню) в вебкам-модель с идеальной внешностью (Кристина Асмус), которая, как она заявляет, живет в Детройте. Леша решает любыми путями, пусть даже и не самыми законными, добраться до Соединенных Штатов Америки ради нее.

Режиссер фильма — Филипп Юрьев, и это его дебютная полнометражная работа, с которой он вырвался на Венецианский кинофестиваль в этом непростом году и умудрился взять там приз Green Drop Award, после, уже на «Кинотавре», Юрьева наградили за режиссуру, а Владимира Онохова — за выдающуюся актерскую работу.

Продюсером «Китобоя», ко всему прочему, выступает Алексей Учитель.

Муслим Камалов
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