Бывший директор Торошинского ПНИ украл у пациента 325 тысяч рублей

10:06, 07 октября 2020, ПАИ

Бывший 56-летний директор Торошинского психоневрологического интерната получил срок лишения свободы условно в виде двух лет за кражу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

Суд установил, что мужчина, будучи директором ГБУСО «Торошинский психоневрологический интернат», похитил в период с сентября 2018 года по март 2019 года с банковской карты одного из пациентов учреждения 325 тысяч рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.