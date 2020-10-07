ФАС назвала цену одной дозы российской вакцины от коронавируса

10:58, 07 октября 2020, ПАИ

ФАС назвала стоимость одной дозы российской вакцины от коронавируса, сообщает ТАСС ссылкой на главу ФАС России Игоря Артемьева.

«Мы понимаем, что тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах тысячи рублей, до тысячи рублей за одну дозу, так как [вакцины] выпускаются относительно маленькими партиями, и для расширения производства им нужен капитал. Поэтому мы договорились о том, что это будет своеобразная формула, когда мы установим по определению себестоимости этот тариф, потому что нет базы сравнения с другими странами», - объяснил Артемьев.

Также Артемьев подчеркнул, что на данный момент тариф не установлен, но он будет точно меньше тысячи рублей.

«Дальше он будет только снижаться, когда будут появляться индикаторы для референтных стран», - добавил Артемьев. Вместе с тем, глава ФАС не уточнил, о какой именно из трех разрабатываемых в России вакцин идет речь.

Артемьев считает, что анализ по референтным странам ничего не даст, потому что официальное свидетельство о регистрации вакцины есть только в России, все остальные компании во всех странах находятся еще на этапе испытаний.

«Мы следим, конечно, за той информацией, которую посылают компании, сколько будет примерно стоить в рублях соответствующая партия двойной вакцинации, она в данном случае нужна именно двойная по медицинским показателям, но это не является юридическим факторам для нас», - пояснил он.

«Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»» получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах 24 июля. Первый доброволец был привит 27 июля. Последняя группа из 20 добровольцев, участвовавших в клинических исследованиях, была выписана из стационара 8 сентября. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уже сообщала, что клинические испытания вакцины завершились 30 сентября. Процедуру регистрации вакцины планируют завершить к 15 октября.